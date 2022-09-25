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اقتصاد البحرين ينمو 6.9% في الربع الثاني من العام الجاري

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نمو اقتصاد البحرين 5.5% في الربع الأول
اقتصاد البحرين ينمو 6.9% في الربع الثاني من العام الجاري
اقتصاد البحرين

اقتصاد البحرين ينمو 6.9% في الربع الثاني من العام الجاري

أكبر زيادة سنوية منذ 2011

دبي - العربية.نت

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قال حساب ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في تغريدة، اليوم الأحد، إن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نما 6.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2022.

وبحسب التغريدة، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي للبحرين أكبر زيادة سنوية منذ 2011، وفق رويترز.

جدير بالذكر أن اقتصاد البحرين نما بمقدار 5.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين سجل القطاع غير النفطي نموا بلغ 7.8%.

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يُشار إلى أن وزارة المالية البحرينية، قالت إن البحرين سجلت فائضا في الميزانية بلغ 33 مليون دينار (88 مليون دولار) في النصف الأول من 2022 مقارنة مع عجز قدره 520 مليون دينار (1.39 مليار دولار) في الفترة نفسها العام الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي الإيرادات العامة بلغ 1.698 مليار دينار (4.53 مليار دولار)، بزيادة 52%، مقارنة مع النصف الأول في 2021، بينما ارتفع مجمل النفقات 2% إلى 1.665 مليار دينار.

وفي وقت سابق، توقعت البحرين انخفاضا كبيرا في عجز الميزانية للنصف الأول من 2022 بفضل صعود أسعار النفط.

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