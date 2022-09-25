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مؤسسة الحبوب السعودية تودع 9.1 مليون ريال في حسابات مزارعي القمح المحلي

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محصول القمح
اقتصاد السعودية

مؤسسة الحبوب السعودية تودع 9.1 مليون ريال في حسابات مزارعي القمح المحلي

الكمية المستلمة 5058 طن قمح

دبي - العربية.نت

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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، عن صرف مستحقات الدفعة الخامسة عشرة من مزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443/1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 9.079 مليون ريال، لصافي كمية مستلمة (5,058) طناً، وذلك لعدد (15) مزارعاً، حيث بلغت الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (524,426) طناً لعدد (1746) مزارعاً.

وتدعو المؤسسة المزارعين إلى سرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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يُشار إلى أن المؤسسة العامة للحبوب في السعودية وافقت على مراجعة سعر شراء القمح المحلي من المزارعين لموسم 2022، وذلك بعد إقفال موسم الاستلام الحالي والمجدول له بشهر أكتوبر 2022.

كما أقرت المؤسسة، وهي المشتري الحكومي للقمح في المملكة، صرف أي زيادة بسعر القمح المحلي في حال قامت بترسية مناقصات دولية بسعر يفوق السعر المعتمد.

ويسري القرار بأثر رجعي ولجميع المزارعين الذين قاموا بالتوريد منذ بداية الموسم الحالي.

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