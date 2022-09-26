اقتصاد الصين
انخفاض تكلفة شحن البضائع من الصين لأدنى مستوى منذ أكثر من عامين
وسط تراجع الطلب على البضائع الصينية
تراجعت تكلفة شحن البضائع من الصين إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، وسط تراجع الطلب على البضائع الصينية على الرغم من اقتراب موسم الأعياد .
يأتي ذلك بعد أن حققت شركات الشحن خلال أزمة كورونا أرباحًا قياسية.
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وأظهرت شركة Drew-ry المختصة بالبحوث البحرية تراجع تكلفة حاوية بطول 40 قدمًا من أكبر ميناء في العالم في شنغهاي إلى لوس أنجليس إلى أقل من 4 آلاف دولار وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر 2020.
وتراجعت شحنات ميناء شنغهاي بنسبة 8.4% في أغسطس مع انخفاض عدد الحاويات بنسبة 3.4%.
وتشير التوقعات إلى أن قيمة الصادرات الصينية ستستمر في التباطؤ .
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