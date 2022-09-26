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انخفاض تكلفة شحن البضائع من الصين لأدنى مستوى منذ أكثر من عامين

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اقتصاد الصين

انخفاض تكلفة شحن البضائع من الصين لأدنى مستوى منذ أكثر من عامين

وسط تراجع الطلب على البضائع الصينية

دبي - العربية.نت

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تراجعت تكلفة شحن البضائع من الصين إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، وسط تراجع الطلب على البضائع الصينية على الرغم من اقتراب موسم الأعياد .

يأتي ذلك بعد أن حققت شركات الشحن خلال أزمة كورونا أرباحًا قياسية.

وأظهرت شركة Drew-ry المختصة بالبحوث البحرية تراجع تكلفة حاوية بطول 40 قدمًا من أكبر ميناء في العالم في شنغهاي إلى لوس أنجليس إلى أقل من 4 آلاف دولار وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر 2020.

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وتراجعت شحنات ميناء شنغهاي بنسبة 8.4% في أغسطس مع انخفاض عدد الحاويات بنسبة 3.4%.

وتشير التوقعات إلى أن قيمة الصادرات الصينية ستستمر في التباطؤ .

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