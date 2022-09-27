مصر تشتري 3.5 مليون طن من القمح في 3 أشهر

ذكر وزير التموين المصري علي مصيلحي أن الحكومة اشترت 3.5 مليون طن من القمح منذ بداية السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو/ تموز، وفق رويترز.

وكان الوزير قال الأسبوع الماضي، إن رصيد مصر الاستراتيجي من القمح يبلغ نحو 6.3 شهر.

مادة اعلانية

وقال الوزير: "الدولة المصرية تمضي في خطواتها لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها التأكيد على أن السعر الاسترشادي لأردب القمح 1000 جنيه للموسم المقبل.