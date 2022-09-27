اقتصاد مصر
مصر تشتري 3.5 مليون طن من القمح في 3 أشهر
رصيد مصر الاستراتيجي من القمح يبلغ نحو 6.3 شهر
ذكر وزير التموين المصري علي مصيلحي أن الحكومة اشترت 3.5 مليون طن من القمح منذ بداية السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو/ تموز، وفق رويترز.
وكان الوزير قال الأسبوع الماضي، إن رصيد مصر الاستراتيجي من القمح يبلغ نحو 6.3 شهر.
مادة اعلانية
وقال الوزير: "الدولة المصرية تمضي في خطواتها لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها التأكيد على أن السعر الاسترشادي لأردب القمح 1000 جنيه للموسم المقبل.
اقرأ أيضاً
-
غازبروم الروسية ترفض مطالبات نفتوغاز الأوكرانية في التحكيم بشأن عبور الغازروسيا قد تفرض عقوبات على نفتوغاز في حالة استمرارها في قضية التحكيم طاقة
-
الإمارات الشريك التجاري الأول عالمياً لسلطنة عمانبدأ رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، زيارة رسمية لسلطنة عُمان.الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات ... أسواق العربية 1830
-
انخفاض الأسهم الأوروبية في ظل مخاوف رفع أسعار الفائدةستوكس 600 الأوروبي خسر 4.4% في 4 جلسات أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية