PIF يعين بنوكاً عالمية لترتيب إصداره الأول من السندات الخضراء

أظهرت وثيقة اليوم الثلاثاء، أن صندوق صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، عين مجموعة كبيرة من البنوك بما في ذلك سيتي وجي بي مورغان، لترتيب إصداره الأول من السندات الخضراء متعددة الشرائح والمقومة بالدولار الأميركي، بحسب ما أوردته "رويترز".

سيعمل كل من BNP Paribas و Citi و Deutsche Bank و Goldman Sachs و JPMorgan، كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل نشطين، حيث سينظمون مكالمات المستثمرين ابتداءً من اليوم.

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أول إصدار سيكون على شريحة 5 سنوات، ومن المحتمل أن تتبعها شرائح سداد أطول، وفقًا لظروف السوق، بحسب "رويترز"

ويصبح بذلك PIF أول صندوق سيادي في العالم يصدر سندات خضراء.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعلن في ديسمبر أن الصندوق سيستثمر حوالي 40 مليار دولار في الاقتصاد المحلي هذا العام، مقارنة بمبلغ 22 مليار دولار في العام الماضي.

وأعلن الصندوق في فبراير عن إطار عمل للتمويل الأخضر، يتضمن توجيه صافي عائدات بيع الديون لمشروعات تنطبق عليها المواصفات، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمباني الخضراء.