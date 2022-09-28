سعر الدولار في مصر يستقر قرب أعلى مستوياته تاريخيا

استقرت أسعار صرف الدولار في السوق المصرية، اليوم، بين 19.44 جنيه و19.51 جنيه للشراء، و19.52 جنيه و19.54 جنيه للبيع، فقد واصل اليورو والجنيه الإسترليني تراجعهما مقابل العملة المصرية.

وسجل بنك قناة السويس، أقل سعر لشراء الدولار عند مستوى 19.44 جنيه. أما أعلى مستوى البيع فقد جاء في بنوك المصري الخليجي والبنك العربي الإفريقي، عند مستوى 19.54 جنيه.

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وبلغ سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء لدى البنك المركزي المصري، مستوى 19.46 جنيه للشراء، و19.53 جنيه للبيع.

وفي بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار مستوى 19.46 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار لدى البنك التجاري الدولي مصر، نحو 19.48 جنيه للشراء 19.54 جنيه للبيع.

على صعيد العملات الرئيسية، فقد تراجعت العملة الأوروبية بما يتراوح بين 12 إلى 13 قرشاً للشراء والبيع. وسجل سعر صرف اليورو لدى البنك المركزي المصري، مستوى 18.59 جنيه للشراء، و19.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليورو لدى بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، مستوى 18.55 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع. وفي البنوك الخاصة، سجلت العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي مستوى 18.59 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

كما شهد الجنيه الإسترليني تراجعا مقابل الجنيه المصري بما يتراوح بين 15 إلى 20 قرشاً للشراء والبيع. وسجل سعر صرف الإسترليني لدى البنك المركزي المصري مستوى 21.01 جنيه للشراء، و21.09 جنيه للبيع. وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مستوى 20.68 جنيه للشراء، و20.96 جنيه للبيع.

عربياً، سجل سعر صرف الريال السعودي لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 5.17 جنيه للشراء، و5.18 جنيه للبيع. وهو نفس السعر المعروض لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

فيما بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مستوى 5.29 جنيه للشراء، و5.31 جنيه للبيع لدى بنوك الأهلي المصري وبنك مصر. وسجل لدى البنك المركزي المصري، مستوى 5.29 جنيه للشراء، و5.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 62.59 جنيه للشراء، و62.97 جنيه للبيع لدى البنك المركزي المصري، مقابل نحو 60.43 جنيهاً للشراء، و62.81 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي المصري.