صندوق الاستثمارات يحقق 25% عائدا للمساهمين العام الماضي

حقق صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) عائدًا للمساهمين بنسبة 25% العام الماضي مع صعود الأسهم العالمية في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

وتضاعفت عائدات الصندوق من المتوسط السنوي البالغ 12% بين عامي 2017 و 2020.

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ويتماشى عائد العام الماضي لمساهمي PIF تقريبًا مع عائد المستثمرين في مؤشر S&P 500 والذي ارتفع بنسبة 27% خلال نفس الفترة.

وتراجعت أرباح صندوق الاستثمارات العامة العائدة إلى مساهمي الشركة بنسبة 64% على أساس سنوي في 2021 إلى 81.8 مليار ريال.

وحقق الصندوق مكاسب غير متكررة من بيع حصته في شركة سابك مقابل نحو 70 مليار دولار في 2020.

جاء ذلك في وثيقة أظهرت تعيين صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مجموعة كبيرة من البنوك بما في ذلك سيتي وجي بي مورغان، لترتيب إصداره الأول من السندات الخضراء متعددة الشرائح والمقومة بالدولار الأميركي، بحسب ما أوردته "رويترز".