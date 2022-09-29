العراق يطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من القمح

قال متعاملون أوروبيون، إن مشتري الحبوب الحكومي في العراق طرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من قمح الطحين.

وأضافوا أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو 10 أكتوبر تشرين الأول.

مادة اعلانية

ويمكن الحصول على القمح من مناشئ اختيارية ما عدا القمح الروسي.

والأحجام في عطاءات العراق اسمية، وغالبا ما تشتري البلاد أكثر مما هو مطلوب في العطاء.

وكانت وزارة التجارة العراقية، قالت في 19 سبتمبر أيلول، إن البلاد ستعلن عن مناقصة دولية للحصول على 300 ألف طن من القمح من مختلف المناشئ في الأيام المقبلة.