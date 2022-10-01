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موديز تضع تصنيف تونس قيد المراجعة من أجل الخفض

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موديز
موديز
اقتصاد تونس

موديز تضع تصنيف تونس قيد المراجعة من أجل الخفض

وسط تصاعد الأزمة الاقتصادية وارتفاع التضخم

دبي - العربية.نت

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أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، عن وضع تصنيف تونس عند CAA1 قيد المراجعة من أجل الخفض.

أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي، الخميس الماضي، أن الدينار التونسي تراجع إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار، مما يهدد بتقويض احتياطيات تونس من النقد الأجنبي ويزيد ضغوط التضخم.

وزاد معدل التضخم السنوي في تونس إلى 8.6% في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ قرابة ثلاثة عقود.

وقال البنك المركزي، إنه تم تداول الدينار بسعر 3.309 دينار مقابل الدولار الأربعاء الماضي، بانخفاض 17.5% عن مستواه قبل عام.

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