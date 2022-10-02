صافي الأصول الأجنبية في مصر يعاود التراجع خلال أغسطس
انخفض 925 مليون دولار
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية انخفض 18.06 مليار جنيه مصري (925 مليون دولار) في أغسطس/آب، ليعاود تراجعا استمر قرابة عام، باستثناء ارتفاعه في يوليو/تموز.
ويعتمد البنك المركزي على صافي الأصول الأجنبية التي تمثل أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات. ويتضمن ذلك الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.
وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 385.9 مليار جنيه في نهاية أغسطس/آب من سالب 367.8 مليار جنيه في الشهر السابق. وارتفعت في يوليو/تموز بواقع 2.27 مليار جنيه بعد تراجع لتسعة أشهر.
وفي سبتمبر/أيلول 2021، قبل بدء التراجع، بلغت قيمة صافي الأصول 248 مليار جنيه. وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط مزيدا من القلق لدى المستثمرين ودفعهم للخروج بالمزيد من استثماراتهم من مصر.
وبحسب البنك المركزي، يمثل التغير في حجم صافي الأصول الأجنبية صافي تعاملات الجهاز المصرفي، بما يشمل البنك المركزي، مع القطاع الخارجي.
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