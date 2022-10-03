العراق يزيد رقعة زراعة القمح لنحو مليون فدان في 2022-2023

قالت وزارة الموارد المائية، إن العراق يعتزم زراعة مليون فدان بالقمح ومساحة قليلة من الشعير في موسم زراعة المحاصيل الشتوية 2022-2023.

وأضاف بيان للوازرة، الأحد، أن مجلس الوزراء وجه وزارة التجارة باستيراد القمح لتخزينه في المستقبل.

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ويواجه العراق، وهو مستورد رئيسي للحبوب في الشرق الأوسط، شحا مائيا منذ سنوات.

وكانت وزارة الموارد المائية، ذكرت يوم الجمعة، أن العام الحالي، هو أكثر الأعوام جفافا التي يشهدها العراق منذ عام 1930.

وحصد العراق 625 ألف فدان في موسم 2021-2022، بحسب وزارة الزراعة.