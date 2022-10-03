.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الجزائر تخصص 900 مليار دينار لدعم مخزون الحبوب

  • الخط
حقل قمح في روسيا (رويترز)
حقل قمح في روسيا (رويترز)
اقتصاد الجزائر

الجزائر تخصص 900 مليار دينار لدعم مخزون الحبوب

خلال عامي 2021 و2022

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نقل تلفزيون النهار الجزائري عن رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن اليوم الاثنين قوله، إنه تم منح 900 مليار دينار للديوان المهني للحبوب من أجل تعزيز المخزون.

وأضاف خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة إن الأزمات العالمية أثرت على معدل التضخم الذي بلغ 7.8% في أبريل/نيسان وسجل 10% في سبتمبر/أيلول وهو الأعلى منذ 2008 مما انعكس على زيادة أسعار المواد الغذائية.

وقال إن الحكومة عززت المخزون من الحبوب بتقديم دعم مالي للديوان المهني للحبوب تجاوز 900 مليار درهم عامي 2021 و2022، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

البنوك الاستثمارية العالمية: ركود أميركا مسألة وقت الأسواق سوشيال البنوك الاستثمارية العالمية: ركود أميركا مسألة وقت

وأشار إلى ارتفاع سعر الطن الواحد من القمح اللين إلى أكثر من 500 دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل ينجح معهد مورا في سد فجوة التعليم في أفغانستان؟ هل ينجح معهد مورا في سد فجوة التعليم في أفغانستان؟
اكتشف المزيد