الجزائر تخصص 900 مليار دينار لدعم مخزون الحبوب

نقل تلفزيون النهار الجزائري عن رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن اليوم الاثنين قوله، إنه تم منح 900 مليار دينار للديوان المهني للحبوب من أجل تعزيز المخزون.

وأضاف خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة إن الأزمات العالمية أثرت على معدل التضخم الذي بلغ 7.8% في أبريل/نيسان وسجل 10% في سبتمبر/أيلول وهو الأعلى منذ 2008 مما انعكس على زيادة أسعار المواد الغذائية.

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وقال إن الحكومة عززت المخزون من الحبوب بتقديم دعم مالي للديوان المهني للحبوب تجاوز 900 مليار درهم عامي 2021 و2022، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأشار إلى ارتفاع سعر الطن الواحد من القمح اللين إلى أكثر من 500 دولار.