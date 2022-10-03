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مديرة صندوق النقد: الاقتصاد السعودي نقطة مضيئة وسط الأزمات العالمية

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المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا
صندوق النقد

مديرة صندوق النقد: الاقتصاد السعودي نقطة مضيئة وسط الأزمات العالمية

الصندوق وقع مع المالية السعودية مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مكتب إقليمي في المملكة

دبي - العربية.نت

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قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، اليوم الاثنين، إن أداء الاقتصاد السعودي نقطة مضيئة وسط الأزمات العالمية.

ولفتت إلى أن الاقتصاد العالمي أصبح قاتماً، قائلة: "نمر بأوقات صعبة".

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي حرصها على مناقشة آفاق التعاون الاقتصادي مع السعودية.

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وتأتي تصريحات غورغييفا، على هامش انعقاد اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض اليوم، برئاسة وزير المالية السعودي محمد الجدعان، والذي تم عقبه توقيع وزارة المالية مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد في المملكة.

وكان صندوق النقد توقع أن تصبح السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، على أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7.6% هذا العام.

وتوقعت رئيسة الصندوق تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام نمواً بنسبة 6.5%، واستمرار زخم النمو الاقتصادي في منطقة الخليج.

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