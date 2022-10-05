اقتصاد تركيا
تركيا تكلف بنوكا لترتيب بيع صكوك دولارية لأجل 3 سنوات
يديرها بنوك سيتي ودبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني
أظهرت وثيقة بنكية اليوم الأربعاء أن تركيا كلفت بنوكا للترتيب لبيع صكوك مقومة بالدولار لأجل ثلاث سنوات.
وأوضحت الوثيقة أن بنوك سيتي ودبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني ستتولى معا إدارة الاكتتاب والدفاتر لعملية البيع التي ستتبع الإعلان، وفقا لظروف السوق.
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كانت تركيا قد باعت صكوكا بقيمة 2.5 مليار دولار لأجل خمس سنوات في منتصف عام 2021، بعد أن اجتذبت الصكوك المتوافقة مع الشريعة، طلبات شراء تزيد قيمتها على 9.3 مليار دولار.
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