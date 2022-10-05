وزير المالية: مصر ستسدد ملياري جنيه لهذه الشركات اليوم

قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستسدد اليوم نحو ملياري جنيه للشركات المصدرة من متأخرات دعم الدولة للصادرات.

وذكر معيط في مؤتمر اقتصادي أن إجمالي ما تم صرفه للشركات المصدرة خلال العامين الماضيين منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدعم صندوق تنمية الصادرات بلغ أكثر من 33 مليار جنيه.

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وفي سياق متصل، قال وزير المالية المصري، إن الحكومة جاهزة بطروحات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وكشف الوزير، عن دراسة طرح الصكوك السيادية وسندات التنمية المستدامة وسندات الباندا.

وعن القطاع الخاص قال الدكتور معيط: "نتعهد بدعم القطاع الخاص والمساهمة فى التخفيف عليه في ظل الظروف الحالية".

وأضاف أن هناك تحديات كثيرة تواجه القطاع الخاص منها مشاكل الاستيراد والبضائع المتراكمة في الموانئ ويجري العمل على حلها.