اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مدينة العقبة في الأردن (istock)
مدينة العقبة في الأردن (istock)
اقتصاد الأردن

وزير: الأردن تلقى تمويلا 100 مليون دولار من صندوق أوبك للتنمية لدعم الأمن الغذائي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة إن اتفاقية تمويل لمشروع للأمن الغذائي بقيمة 100 مليون دولار مع صندوق أوبك للتنمية الدولية تهدف إلى توفير السلع الاستراتيجية من القمح والشعير لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في البلاد.

وأضاف الشريدة في تصريحات لتلفزيون المملكة، أن الحكومة تتطلع إلى استمرار التعاون مع الصندوق في المرحلة المقبلة لمساندة الأردن.

وأعلن الأردن والصندوق الأسبوع الماضي عن اتفاقية التمويل، بحسب التلفزيون، الذي أشار أيضا إلى أن الاتفاقية تأتي بعدما قدم الصندوق قرضا بقيمة 70.5 مليون دولار للأردن للمساعدة في تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.

الصين تنتقد قرار أميركا بتشديد القيود على صادرات تكنولوجيا أشباه الموصلات  اقتصاد أميركا و الصين الصين تنتقد قرار أميركا بتشديد القيود على صادرات تكنولوجيا أشباه الموصلات 

ونقل التلفزيون عن الصندوق القول إن القرض سيدعم مشروعا للحكومة الأردنية لتوفير 14 ألف فرصة عمل جديدة في قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية.

وفي يونيو 2021، وافق البنك الدولي على برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار في الأردن، ومساعدته على التعافي من جائحة كوفيد.

وأعلن البنك الدولي في بيان، أنه وافق على "برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا".

ويهدف البرنامج إلى "مساعدة الأردن في تسريع تعافيه وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية خاصة فرص النمو الأخضر، وتعزيز آليات مساءلة الحكومة عن التنفيذ".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
صراع بين روسيا وفرنسا على النفوذ في أفريقيا.. من يفوز؟ صراع بين روسيا وفرنسا على النفوذ في أفريقيا.. من يفوز؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط