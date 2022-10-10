السعودية.. "مدن" تعلن اكتمال إنشاء 52 مصنعاً جاهزاً في الدمام والخرج

أكدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، اكتمال إنشاء 52 مصنعًا جاهزًا جديدًا في كل من المدينة الصناعية الثانية بالدمام، والمدينة الصناعية بالخرج، مع إيصال خدمة التيار الكهربائي لهم، لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال والاستثمارات النسائية.

وتستهدف "مدن" من خلال منتجها "المصانع الجاهزة" بمساحاتها المتنوعة بين 700م2 و 1500م2 تعزيز إستراتيجيتها نحو تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات المهمة للاقتصاد الوطني مثل المنتجات الغذائية والطبية، والصناعات الكهربائية والصناعات ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة، بجانب تحقيق التنمية الصناعية بالمدن الواعدة.

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وقال مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبد الكريم، إن المشروعات الجديدة تشمل 20 مصنعاً جاهزًا بمساحات 700م2 و 12 مصنعًا جاهزًا بمساحات 1500م2، في المدينة الصناعية بالخرج، و 20 مصنعاً جاهزًا بمساحات 700م2 في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، مع اكتمال إيصال خدمة التيار الكهربائي لهم لتصبح جميعها جاهزة للتخصيص والاستثمار، ودعم التنمية الصناعية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبين أن منتج المصانع الجاهزة يدعم نشر مفاهيم العمل الحر بين أفراد المجتمع، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية لأبنائنا وبناتنا بالقطاع الصناعي، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات "مدن" في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، وتحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي بجذب وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة ضمن رؤية السعودية 2030.

وأفاد أن "مدن" افتتحت خلال الأشهر الماضية العديد من المصانع الجاهزة في بعض مناطق المملكة لدعم التنمية الصناعية، وتحفيز استغلال المزايا الاستثمارية لكل منطقة ومنها على سبيل المثال: 24 مصنعاً جاهزاً بمساحات 700م2 في المدينة الصناعية بحائل، و14 مصنعاً جاهزاً بمساحات 1500م2 في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، إضافة إلى 78 مصنعاً جاهزاً بمساحات متنوعة 1500م2 و 700م2 في مدينة سدير للصناعة والأعمال، كما وقّعت عقداً مع إحدى الشركات الاستثمارية لإنشاء 84 مصنعاً جاهزاً بمساحات 700م2 لكل وحدة على مساحة إجمالية تبلغ 80749 م2 في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض.

يذكر أن المدينة الصناعية بالخرج تأسست عام 2009م على مساحة 99 مليون م² منها 24 مليون م²، تم تطويرها، وتضم 371 عقداً صناعياً وخدميًا بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس تمثل العديد من الاستثمارات والصناعات النوعية أبرزها: المنتجات الغذائية، المشروبات، المنتجات الصيدلانية، الآلات والمعدات، المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة، ومنتجات المعادن.

وتقع المدينة الصناعية بالخرج على بعد 140كم من مطار الملك خالد الدولي، و100كم إلى محطة قطار الرياض، و100كم إلى ميناء الرياض الجاف.

وفي المدينة الصناعية الثانية بالدمام تم مؤخراً تدشين مجموعة من المشروعات الداعمة لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنظومة الخدمات اللوجستية، منها 30 مصنعاً صغيراً جاهزاً بمساحة 350م2 للمرة الأولى بالمملكة، و32 وحدة مساندة مساحة 150 م2 و24 مخزناً ذاتياً متعدد النماذج تشمل 16 مخزناً بمساحة 48م2 و4 مخازن بمساحة 96 م2 و4 مخازن بمساحة 192م2.

وتأسست المدينة الصناعية الثانية بالدمام عام 1978م على مساحة 25 مليون م² مطورة بالكامل، وتمتاز بقربها من محطة قطار الدمام على مسافة 32 كم، و40 كم ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، و55 كم إلى مطار الملك فهد الدولي، وتحتضن 1070 عقداً صناعياً ولوجستياً واستثمارياً بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس تشمل العديد من الصناعات النوعية أبرزها: المنتجات الغذائية، والمشروبات، والمنتجات الصيدلانية، وصناعة معدات النقل، وصناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، والمنتجات الجلدية، وصناعة الملبوسات، والصناعات التحويلية، وصناعة المنسوجات، ومنتجات المطاط والبلاستيك.