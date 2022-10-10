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مصر تستعد لطرح حصص في فنادق "مميزة".. ومستثمرون دوليون يتقدمون بطلبات استحواذ

تابعة لشركة "إيجوث"

القاهرة - خالد حسني
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تستعد الحكومة المصرية لطرح حصص في فنادق مميزة للمستثمرين بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقد ناقش مجلس الوزراء، طرح حصص في بعض الفنادق المميزة، التابعة لشركة "إيجوث"، على أن تتم متابعة الإجراءات مع الشركات المتخصصة.

وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، أنه تم في الاجتماع الإشارة إلى أن هناك مستثمرين دوليين وصناديق استثمار تقدموا بالفعل بعروض في هذا الشأن.

وقال سعد إنه يجري التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، بشأن إجراءات الطرح، كما تتم حاليا عملية التقييم لتلك الفنادق.

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وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عقد اجتماعا، مساء الأحد، لمتابعة مستجدات عملية طرح حصص في بعض الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وقال مدبولي إن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الخطوات التي يتم تنفيذها في ما يتعلق بالاستعداد لطرح حصص في عدد من الفنادق المميزة، وكذا الإجراءات التي تمت بشأن تقييم تلك الفنادق، وكذلك الدراسات التي تتم حول طرح حصص فيها، خاصة في ظل تقدم أكثر من جهة بطلبات بشأن التعامل على عدد من الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وتسعى الحكومة المصرية إلى إعادة برنامج الطروحات الحكومية الذي توقف أكثر من مرة. وتستهدف من خلال البرنامج، تعزيز مستويات السيولة في البورصة المصرية ورفع قيمة التداول، وتحويل سوق المال المصرية إلى سوق جاذبة للاستثمار.

وقبل أيام، أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، أنها تعتزم الاستثمار في برنامج طروحات الشركات الحكومية الذي تعتزم الحكومة تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وكشف رئيس الهيئة، اللواء جمال عوض، أن الهيئة ستشارك في خطط الطروحات الحكومية المقبلة.

ووفق تصريحات لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، تعتزم الحكومة المصرية جمع نحو 6 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي من بيع حصص في شركات مملوكة للدولة.

وقالت السعيد، إن برنامج الطروحات الحكومية العامة قد يتضمن طرح أسهم للجمهور، أو عمليات بيع حصص مجمّعة لمستثمرين استراتيجيين، بدعم من الصندوق السيادي المصري.

في الوقت نفسه، تبحث إدارة البورصة المصرية، مع "راية القابضة" طرح شركاتها التابعة.

وقبل أيام، التقى مسؤولو شركة راية القابضة مع رئيس البورصة المصرية، رامي الدكاني، لمناقشة ظروف السوق، حيث تتطلع الشركة إلى الطرح العام الأولي لشركة الخدمات المالية غير المصرفية "أمان القابضة".

كما تدرس أيضا طرح شركة "راية للتجارة والتوزيع" في البورصة المصرية.

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