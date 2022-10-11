مؤسسة الحبوب السعودية تحدد 27 أكتوبر نهاية موسم استلام القمح المحلي

قالت مؤسسة الحبوب السعودية إنها حددت 27 أكتوبر الحالي موعدا لنهاية موسم استلام القمح المحلي.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تحث المزارعين على سرعة إقفال حساباتهم فور استكمال تسليم الكميات المخصصة لهم، ليتسنى للمؤسسة استكمال إجراءات التدقيق وصرف المستحقات.

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وكانت المؤسسة أعلنت الشهر الماضي، عن صرف مستحقات الدفعة الخامسة عشرة من مزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443/1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 9.079 مليون ريال، لصافي كمية مستلمة (5,058) طناً، وذلك لعدد (15) مزارعاً، حيث بلغت الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (524,426) طناً لعدد (1746) مزارعاً.

يُشار إلى أن المؤسسة العامة للحبوب في السعودية وافقت على مراجعة سعر شراء القمح المحلي من المزارعين لموسم 2022، وذلك بعد إقفال موسم الاستلام الحالي والمجدول له بشهر أكتوبر 2022.

كما أقرت المؤسسة، وهي المشتري الحكومي للقمح في المملكة، صرف أي زيادة بسعر القمح المحلي في حال قامت بترسية مناقصات دولية بسعر يفوق السعر المعتمد.

ويسري القرار بأثر رجعي ولجميع المزارعين الذين قاموا بالتوريد منذ بداية الموسم الحالي.