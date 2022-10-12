السعودية تمنح 30 رخصة لتصدير الحديد والإسمنت في 9 أشهر

بلغ إجمالي رخص تصدير الحديد والإسمنت في السعودية، منذ بدء السماح بالتصدير، 281 رخصة، منها 168 رخصة لتصدير الحديد.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية"، عن وزارة التجارة السعودية، أن إجمالي الرخص المصدرة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول، بلغ 30 رخصة، منها 19 رخصة لتصدير الحديد.

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وبحسب الوزارة، فإن إصدار التراخيص جاء بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة وفقا للضوابط التنظيمية للجنة الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، البيئة والمياه والزراعة.

ولفتت إلى أن ارتفاع عدد الرخص الصادرة يعد مؤشرا على نمو طلبات تصدير الحديد والإسمنت، ومن ثم ارتفاع عدد الشركات الراغبة في الحصول على رخص للتصدير إلى الخارج.