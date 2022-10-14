التضخم في الصين يسجل أعلى مستوى منذ أبريل 2020

سجل مؤشر أسعار المستهلكين في الصين 2.8% على أساس سنوي في سبتمبر، ارتفاعا من 2.5% في أغسطس، ليبلغ أعلى مستوياته منذ أبريل 2020.

وتأتي هذه الأرقام دون التوقعات ومدفوعة بارتفاع أسعار الخضروات بـ6.5% وأسعار اللحوم بـ36% الشهر الماضي، بحسب هيئة الإحصاء الصينية.

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وسجل المؤشر في البلاد 0.3% على أساس شهري في سبتمبر، أي دون التوقعات البالغة 0.4%.

أما في يتعلق بمؤشر أسعار المنتجين، فسجل 0.9% على أساس سنوي ، ليأتي أقل من التوقعات.