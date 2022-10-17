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اقتصاد السودان

التضخم السنوي في السودان ينخفض إلى 107% في سبتمبر

قياساً على 117.4% في أغسطس

دبي - العربية.نت
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قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم الاثنين، إن التضخم السنوي تراجع إلى 107% في سبتمبر/أيلول، من 117.42% في أغسطس/ آب، وفق رويترز.

وكان التضخم السنوي في السودان انخفض إلى 117.42% في أغسطس من 125.41% في يوليو.

وتدهور اقتصاد السودان في أعقاب أحداث أكتوبر 2021 والتي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة عملته إلى أكثر من الربع.

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وكان السودان شهد زيادات متتالية في أسعار الوقود العام الماضي بموجب عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود والتي تهدف إلى اتباع الأسعار العالمية.

وخفضت وزارة الطاقة السودانية، أسعار البنزين منذ بداية الشهر الحالي من 700 جنيه سوداني إلى 522 جنيها (0.9235 دولار) للتر.

كما انخفضت أسعار الديزل بشكل طفيف من 687 جنيها سودانيا إلى 672 جنيها للتر.

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