اقتصاد تركيا
عجز الميزانية التركية في سبتمبر 78.63 مليار ليرة
زاد الإنفاق على الأجور بنسبة 10% شهريًا
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أظهرت بيانات وزارة الخزانة والمالية في تركيا، اليوم الاثنين، عجزا في ميزانية الحكومة المركزية قدره 78.63 مليار ليرة (4.23 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول، وهو أكبر عجز لها منذ مطلع عام 2022.
وبلغت مدفوعات الميزانية لخطة تعويض خسائر المودعين بالليرة مقابل العملات الصعبة، والتي طُرحت في ديسمبر/كانون الأول لوقف تراجع الليرة، 9.3 مليار ليرة في سبتمبر/أيلول.
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بلغ الإنفاق باستثناء مدفوعات الفوائد 252.4 مليار ليرة، بزيادة سنوية قدرها 98.2%.
وزاد الإنفاق على الأجور بنسبة 10%، شهريًا إلى 61.4 مليار ليرة. وبلغ الدخل الضريبي 173.4 مليار، بزيادة 81.4%، عن العام الماضي.
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