عجز الميزانية التركية في سبتمبر 78.63 مليار ليرة

أظهرت بيانات وزارة الخزانة والمالية في تركيا، اليوم الاثنين، عجزا في ميزانية الحكومة المركزية قدره 78.63 مليار ليرة (4.23 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول، وهو أكبر عجز لها منذ مطلع عام 2022.

وبلغت مدفوعات الميزانية لخطة تعويض خسائر المودعين بالليرة مقابل العملات الصعبة، والتي طُرحت في ديسمبر/كانون الأول لوقف تراجع الليرة، 9.3 مليار ليرة في سبتمبر/أيلول.

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بلغ الإنفاق باستثناء مدفوعات الفوائد 252.4 مليار ليرة، بزيادة سنوية قدرها 98.2%.

وزاد الإنفاق على الأجور بنسبة 10%، شهريًا إلى 61.4 مليار ليرة. وبلغ الدخل الضريبي 173.4 مليار، بزيادة 81.4%، عن العام الماضي.