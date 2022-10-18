اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
لماذا ترفض الحكومة السودانية شراء القمح من المزارعين؟
محصول القمح
اقتصاد الأردن

الأردن يشتري نحو 60 ألف طن من القمح في مناقصة

بسعر 374 دولاراً للطن شاملاً تكاليف الشحن

هامبورج - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن اشترى نحو 60 ألف طن من قمح الطحين الصلد من مناشئ خيارية في مناقصة أغلقت اليوم الثلاثاء.

وأضافوا أن الأردن اشترى من شركة (سي.إتش.إس) بما يقدر بنحو 374 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن، للتوريد في النصف الأول من مارس 2023.

وقال التجار إن ثلاث شركات أخرى قدمت عروضا في المناقصة، إذ عرضت كارجيل 383.10 دولار للطن وأميروبا 385.90 دولار وبيلدكوم 383.83 دولار.

هدوء حذر بسوق الصرف المصرية.. والدولار يستقر فوق 19 جنيهاً أسواق المال الجنيه المصري هدوء حذر بسوق الصرف المصرية.. والدولار يستقر فوق 19 جنيهاً

جدير بالذكر أن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، قال إن اتفاقية تمويل لمشروع للأمن الغذائي بقيمة 100 مليون دولار مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، تهدف إلى توفير السلع الاستراتيجية من القمح والشعير لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في البلاد.

وأضاف الشريدة في تصريحات لتلفزيون المملكة، أن الحكومة تتطلع إلى استمرار التعاون مع الصندوق في المرحلة المقبلة لمساندة الأردن.

وأعلن الأردن والصندوق في وقت سابق عن اتفاقية التمويل، بحسب التلفزيون، الذي أشار أيضا إلى أن الاتفاقية تأتي بعدما قدم الصندوق قرضا بقيمة 70.5 مليون دولار للأردن للمساعدة في تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ألعاب مخيفة بأيدي أطفال أفغانستان ألعاب مخيفة بأيدي أطفال أفغانستان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط