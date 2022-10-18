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مصرف لبنان المركزي (رويترز)
مصرف لبنان المركزي
مصرف لبنان

البرلمان اللبناني يقر قانون رفع السرية المصرفية

رئيس لجنة المال: التفاوض مع صندوق النقد لم يتوقف وكنا على تواصل دائم في الأيام الماضية

دبي - العربية.نت
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أقر مجلس النواب اللبناني في جلسته اليوم الثلاثاء، قانون رفع السرّية المصرفية بعد مناقشته بشكل موسع وإدخال تعديلات عليه.

وقال رئيس لجنة المال والموازنة بالمجلس إبراهيم كنعان عبر حسابه على تويتر عقب الجلسة: "قانون السرية المصرفية كما أقررناه بات مكتملا ولحظ تعديلات لجنة المال مع بعض التعديلات الإضافية الشكلية المرتبطة بإضافة كلمة وحذف كلمة".

وأضاف "التفاوض مع صندوق النقد لم يتوقف وكنا على تواصل دائم في الأيام الماضية حتى لا يكون هناك أي خلل في الاتفاق الذي يطمح إليه لبنان".

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