وزير الاتصالات: السعودية ستصنع وتصدر 150 ألف سيارة كهربائية في 2026

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية المهندس عبدالله بن عامر السواحه، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 150 ألف سيارة كهربائية ستجري صناعتها وتصديرها من المملكة في 2026.

وأضاف وزير الاتصالات، خلال الجلسة الحوارية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إن استثمار المملكة في شركة لوسيد موتورز وضعها في مصاف الدول المتقدمة، حيث إن دخول السعودية مجال تصنيع السيارات الكهربائية كان حلماً وصار حقيقة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة الأغلبية في شركة لوسيد للسيارات الكهربائية التي تستهدف إنتاج 150 ألف سيارة سنوياً في السعودية بحلول عام 2027.

قال الرئيس التنفيذي ورئيس التكنولوجيا في "لوسيد" للسيارات الكهربائية بيتر رولينسون، في مقابلة سابقة مع "العربية": "نعتزم بدء بناء مصنع قريبا جدا في السعودية، ونخطط أن نبدأ بتصنيع السيارات في عام 2025، وسنزيد الإنتاج في عامي 2026 و2027 ليصل إلى 150 ألف سيارة سنويا".

وفي سياق آخر، قال وزير الاتصالات خلال الجلسة الحوارية، إن صناعة الأقمار الصناعية ستأتي مع إطلاق ولي العهد لاستراتيجية الفضاء، في حين أن 3 مليارات شخص لا يستطيعون الوصول للعالم الرقمي، والحل في الاتصالات الفضائية.

وأضاف أنه عندما رأست المملكة قمة مجموعة العشرين، التزمت بثلاثة أشياء، هي "تمكين الإنسان، وحماية كوكب الأرض، وفتح آفاق جديدة".