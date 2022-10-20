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اقتصاد السعودية

السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 535 ألف طن من القمح

للتوريد خلال الفترة من مارس إلى أبريل 2023

دبي – رويترز
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قالت المؤسسة العامة للحبوب السعودية في بيان اليوم الخميس، إن المملكة تسعى لشراء 535 ألف طن من القمح من مناقصة للتوريد خلال الفترة من مارس/آذار إلى أبريل/نيسان 2023.

وأوضح أحمد الفارس محافظ المؤسسة في البيان، أن القمح الصلد الذي يحتوي على 12.5% من البروتين مطلوب من موردين عالميين.

وذكرت المؤسسة أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو يوم الجمعة 21 أكتوبر/تشرين الأول. وقال متعاملون أوروبيون إنه من المتوقع إعلان نتيجة المناقصة يوم الاثنين 24 أكتوبر.

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واشترطت المؤسسة توصيل القمح في سلسلة من تسع شحنات تبلغ كل منها نحو 60 ألف طن.

وأوضحت أنه يفترض تفريغ ثلاث شحنات تبلغ في المجمل 180 ألف طن في جدة، وثلاث شحنات بإجمالي 180 ألف طن في ينبع، واثنتين بإجمالي 120 ألف طن في الدمام وشحنة واحدة تصل إلى 55 ألف طن في ميناء جازان.

وقال المتعاملون إن المناقصة تستهدف شراء قمح صلد يصل في 2023 بين الأول من مارس/آذار و25 أبريل/نيسان.

واشترت المؤسسة ما يقرب من 556 ألف طن في أحدث مناقصة والتي تمت في 19 سبتمبر/أيلول.

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