مؤسسة الحبوب السعودية تودع 22.6 مليون ريال في حسابات مزارعي القمح المحلي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، عن صرف مستحقات الدفعة 18 من مزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وأوضحت المؤسسة أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 22.57 مليون ريال، لصافي كمية مستلمة 12.72 ألف طن، وذلك لعدد 38 مزارعًا.

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وبلغت الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 532.3 ألف طن لعدد 1754 مزارعًا، وإجمالي ما تم صرفه 876.25 مليون ريال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ودعت المؤسسة المزارعين إلى سرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم؛ ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

جدير بالذكر أن مؤسسة الحبوب السعودية كانت قد حددت 27 أكتوبر الحالي موعدا لنهاية موسم استلام القمح المحلي.

يُشار إلى أن المؤسسة العامة للحبوب في السعودية وافقت على مراجعة سعر شراء القمح المحلي من المزارعين لموسم 2022، وذلك بعد إقفال موسم الاستلام الحالي والمجدول له بشهر أكتوبر 2022.

كما أقرت المؤسسة، وهي المشتري الحكومي للقمح في المملكة، صرف أي زيادة بسعر القمح المحلي في حال قامت بترسية مناقصات دولية بسعر يفوق السعر المعتمد.

ويسري القرار بأثر رجعي ولجميع المزارعين الذين قاموا بالتوريد منذ بداية الموسم الحالي.