اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
صوامع غلال
صوامع غلال
اقتصاد السعودية

مؤسسة الحبوب السعودية تودع 22.6 مليون ريال في حسابات مزارعي القمح المحلي

الكمية المستلمة 12.72 طن قمح

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، عن صرف مستحقات الدفعة 18 من مزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وأوضحت المؤسسة أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 22.57 مليون ريال، لصافي كمية مستلمة 12.72 ألف طن، وذلك لعدد 38 مزارعًا.

وبلغت الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 532.3 ألف طن لعدد 1754 مزارعًا، وإجمالي ما تم صرفه 876.25 مليون ريال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وزير المالية المصري: "قريبا جدا" الإعلان عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي اقتصاد اقتصاد مصر وزير المالية المصري: "قريبا جدا" الإعلان عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

ودعت المؤسسة المزارعين إلى سرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم؛ ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

جدير بالذكر أن مؤسسة الحبوب السعودية كانت قد حددت 27 أكتوبر الحالي موعدا لنهاية موسم استلام القمح المحلي.

يُشار إلى أن المؤسسة العامة للحبوب في السعودية وافقت على مراجعة سعر شراء القمح المحلي من المزارعين لموسم 2022، وذلك بعد إقفال موسم الاستلام الحالي والمجدول له بشهر أكتوبر 2022.

كما أقرت المؤسسة، وهي المشتري الحكومي للقمح في المملكة، صرف أي زيادة بسعر القمح المحلي في حال قامت بترسية مناقصات دولية بسعر يفوق السعر المعتمد.

ويسري القرار بأثر رجعي ولجميع المزارعين الذين قاموا بالتوريد منذ بداية الموسم الحالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رغم القمع.. أرقام صادمة عن تظاهرات إيران الأطول منذ سنوات رغم القمع.. أرقام صادمة عن تظاهرات إيران الأطول منذ سنوات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط