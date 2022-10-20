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موسكفيتش
السيارة موسكفيتش
سيارات

روسيا تبدأ إنتاج سيارة من الحقبة السوفيتية في مصنع سابق لرينو

عودة إنتاج السيارة الكلاسيكية موسكفيتش في ديسمبر

موسكو – رويترز
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قال رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الخميس، إن روسيا تخطط لبدء تصنيع السيارة موسكفيتش التي تعود إلى الحقبة السوفيتية في ديسمبر/كانون الأول، بعد أكثر من ستة أشهر على رحيل شركة السيارات الفرنسية رينو عن روسيا مما مهد الطريق أمام عودة السيارة الكلاسيكية.

وباعت رينو حصة الأغلبية في شركة تصنيع السيارات أفتوفاز إلى الدولة الروسية مقابل روبل واحد (0.0165 دولار)، ولكن مع خيار إعادة شرائها بعد ستة أعوام.

وسارعت نفس المؤسسة بالدولة الروسية بشراء أصول شركة نيسان هذا الشهر مقابل يورو واحد.

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ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن سوبيانين قوله "قطاع السيارات عانى من انخفاض حاد هذا العام، ولكن على الرغم من ذلك، آمل أن يكون بوسعنا تدشين مصنع موسكفيتش في ديسمبر/كانون الأول بمساعدة وزارة الصناعة والتجارة".

وأفاد مصنع موسكفيتش، اليوم الخميس، بأنه يأمل في تصنيع نحو 600 سيارة هذا العام، منها 200 مركبة كهربائية و50 ألف سيارة في 2023.

واتفق مكتب رئيس بلدية موسكو وكاماز، وهي أكبر شركة تصنيع شاحنات في روسيا، في أغسطس/آب على استثمار 5 مليارات روبل في مصنع موسكفيتش.

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