"المركزى" المصري: نعمل على إنجاز مؤشر للجنيه مقابل العملات والذهب

أكد القائم بأعمال البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، أن البنك يتمتع باستقلالية كاملة، وفي نفس الوقت هناك تنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص أيضا.

وأضاف عبد الله أنه يتم العمل على أكثر من محور في البنك المركزي، مشيرا إلى أن الظروف العالمية الحالية من الواضح أنها مستمرة.

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وكشف أنه يتم العمل حاليا على عقود تحوط للعملة، فيما تم الانتهاء من العقود المستقبلية.

وحول سعر الصرف؛ أوضح أن مصر ليست مرتبطة بالدولار، خاصة أنها ليست دولة بترولية، مشيرا إلى أنه سيتم إنجاز مؤشر الجنيه المصري، مع الأخذ في الاعتبار عدة عملات، وكذلك الذهب.

وقال "نعمل على تغيير ثقافة أننا مربوطين بعملة الدولار".

وفيما يتعلق بالتضخم قال عبد الله "سنعلن نهاية هذا العام مستهدفنا من التضخم ومهمة البنك المركزي الرئيسية السيطرة عليه".