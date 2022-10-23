اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
حسن عبدالله يعين مستشارين
القائم بأعمال البنك المركزي المصري، حسن عبد الله
المركزي المصري

"المركزى" المصري: نعمل على إنجاز مؤشر للجنيه مقابل العملات والذهب

حسن عبد الله: نعمل على تغيير ثقافة أننا مربوطين بعملة الدولار

القاهرة - فهيمة أحمد
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد القائم بأعمال البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، أن البنك يتمتع باستقلالية كاملة، وفي نفس الوقت هناك تنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص أيضا.

وأضاف عبد الله أنه يتم العمل على أكثر من محور في البنك المركزي، مشيرا إلى أن الظروف العالمية الحالية من الواضح أنها مستمرة.

وكشف أنه يتم العمل حاليا على عقود تحوط للعملة، فيما تم الانتهاء من العقود المستقبلية.

وحول سعر الصرف؛ أوضح أن مصر ليست مرتبطة بالدولار، خاصة أنها ليست دولة بترولية، مشيرا إلى أنه سيتم إنجاز مؤشر الجنيه المصري، مع الأخذ في الاعتبار عدة عملات، وكذلك الذهب.

وقال "نعمل على تغيير ثقافة أننا مربوطين بعملة الدولار".

وفيما يتعلق بالتضخم قال عبد الله "سنعلن نهاية هذا العام مستهدفنا من التضخم ومهمة البنك المركزي الرئيسية السيطرة عليه".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التلغراف: الغرب يقدم معدات تساعد الجنود الأوكران بالحرب خلال البارد القارس التلغراف: الغرب يقدم معدات تساعد الجنود الأوكران بالحرب خلال البارد القارس
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط