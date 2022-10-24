ثروة ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا الجديد.. أغنى من الملك تشارلز!

ذكرت تقارير نشرت في عدة صحف غربية أن ريشى سوناك، الذي أصبح رئيسا للوزراء في بريطانيا، بعد انتخابه زعيما لحزب المحافظين اليوم الاثنين، يعتبر أول رئيس للحكومة في تاريخ بريطانيا يمتلك ثروة أكبر مما يمتلكه الملك تشارلز الثالث.

وبتولي سوناك رئاسة الحكومة في بريطانيا يكون أول رئيس وزراء من أصول هندية يتولى هذا المصب، ويعتبر أول رئيس وزراء يتم تصنيفه بين أغنى الأشخاص في المملكة المتحدة.

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ولد سوناك في عام 1980 بمدينة ساوثهامبتون في إنجلترا، وهو الابن الأكبر بين ثلاثة أبناء لوالديه القادمين من منطقة البنجاب في الهند. وكان والده طبيب أسرة ووالدته تدير صيدلية، حيث كان يساعدها.

درس سوناك في مدرسة عامة في إنجلترا، وكان أول طالب من أصل هندي يتولى تحرير صحيفة المدرسة. وقال إن تجربته في تلك المدرسة أدت إلى إحداث تحول فكري وضعه على مسار مختلف.

وبحسب شبكة "SKY NEWS" البريطانية تقترب ثروة سوناك من 800 مليون دولار، حيث تفوق ثروته ثروة ملك البلاد تشارلز الثالث التي يعتقد أنها تقدر بنحو 320 مليون دولار.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن ريشى سوناك، وزير المالية البريطاني الأسبق هو أول رئيس وزراء بريطاني أغنى من الأسرة المالكة فى قصر باكنغهام.

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ووفقًا لقائمة صحيفة "صنداي تايمز" للأغنياء، تقدر ثروة سوناك، المصرفي السابق، وزوجته، وريثة امبراطورية التكنولوجيا الهندية، أكشاتا مورتي، بنحو 730 مليون جنيه إسترليني أو نحو 827 مليون دولار. بينما وصلت ثروة الملك تشارلز في قائمة 2022، بحوالي 370 مليون جنيه إسترليني (419 مليون دولار).

كما وضعت قائمة "صنداى تايمز" لأغنى الأغنياء في المملكة المتحدة سوناك وزوجته أكشاتا مورتي في المركز الـ 222 بثروة قيمتها 730 مليون جنيه إسترلينى.

ورفع سوناك مستوى ثروة عائلته لمرحلة جديدة، بعدما تزوج من أكشاتا مورثي - ابنة نارايانا مورثي، الملياردير الهندي وأحد مؤسسي عملاق التكنولوجيا Infosys – والتي التقاها عندما كان يدرس ماجستير إدارة الأعمال في جامعة ستانفورد.

وبفضل نجاحه في الأعمال التجارية وحصة زوجته البالغة 0.91% في Infosys، بدأ الزوجان في جمع ثروة كبيرة.

وعمل سوناك بعد تخرجه من جامعة أكسفورد في عام 2001، محللاً في شركة غولدمان ساكس حتى عام 2004.