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اقتصاد الأردن

الأردن يطرح مناقصة جديدة لشراء 120 ألف طن قمح

الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو الأول من نوفمبر

دبي - رويترز
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قال مسؤول اليوم الثلاثاء إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن طرح مناقصة دولية جديدة لشراء 120 ألف طن من قمح الطحين.

والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو الأول من نوفمبر/تشرين الأول، على أن يكون موعد الشحن في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2023.

واشترى الأردن في وقت سابق اليوم الثلاثاء 60 ألف طن من القمح في مناقصة طرحت سابقا.

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جدير بالذكر أن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، قال إن اتفاقية تمويل لمشروع للأمن الغذائي بقيمة 100 مليون دولار مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، تهدف إلى توفير السلع الاستراتيجية من القمح والشعير لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في البلاد.

وأضاف الشريدة في تصريحات لتلفزيون المملكة، أن الحكومة تتطلع إلى استمرار التعاون مع الصندوق في المرحلة المقبلة لمساندة الأردن.

وأعلن الأردن والصندوق في وقت سابق عن اتفاقية التمويل، بحسب التلفزيون، الذي أشار أيضا إلى أن الاتفاقية تأتي بعدما قدم الصندوق قرضا بقيمة 70.5 مليون دولار للأردن للمساعدة في تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.

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