البنك الدولي يقدم 500 مليون دولار إضافية لأوكرانيا

أعلن البنك الدولي، يوم الاثنين، عن تقديم 500 مليون دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا على تلبية احتياجات الإنفاق العاجلة التي نجمت عن الحرب الروسية المستمرة على أراضيها.

جاء ذلك عشية مؤتمر ينعقد في برلين، اليوم الثلاثاء، يناقش خلاله زعماء عالميون وخبراء تنمية ومدراء تنفيذيون كيفية إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب التي دخلت حاليا شهرها التاسع.

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‬وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، في بيان: "يواصل الغزو الروسي التسبب في دمار هائل للبنية التحتية الأوكرانية - بما يشمل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء - مع اقتراب فصل الشتاء، مما يعرض الشعب الأوكراني لمزيد من الخطر".

وأضاف: "سيستخدم الجزء الجديد من التمويل للحفاظ على الخدمات الحكومية الأساسية.. نقف بحزم لدعم الشعب الأوكراني وهو يواجه هذه الأزمة التي لا مثيل لها".

وجمع البنك الدولي ما إجماليه 13 مليار دولار من التمويل الطارئ لأوكرانيا.

وقال البنك الدولي والحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية في تقرير صدر في سبتمبر إن الحرب تسببت في أضرار مباشرة تتجاوز قيمتها 97 مليار دولار لأوكرانيا حتى الأول من يونيو ، لكن إعادة الإعمار قد تتكلف قرابة 350 مليارا.