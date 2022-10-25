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وزارة الاستثمار: 70 شركة أصدرت تراخيص نقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية

25 جهة حكومية شاركت في اجتذاب الشركات

دبي - العربية.نت
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كشفت وزارة الاستثمار السعودية، أن أكثر من 70 شركة أصدرت تراخيص نقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة حتى الربع الثالث من عام 2022.

وذكرت الوزارة في تقريرها الربعي، الصادر اليوم الثلاثاء، أن 25 جهة حكومية شاركت في اجتذاب شركات جديدة للدخول إلى الرياض من خلال برنامج جذب المقرات الإقليمية.

وضمت القائمة العديد من الشركات العالمية الكبرى منها، برايس ووترهاوس كوبرز، وجونسون كونترولز إنك، وديلويت توش توهماتسو، وبيبسيكو ويونيليفر وديدي وسامسونغ وغيرها.

أبرز الشركات الحاصلة على التراخيص
أبرز الشركات الحاصلة على التراخيص

وأوضحت الوزارة، أن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية من خلال خدمات الانتقال مثل مكاتب مؤقتة وشقق أو فلل وتوظيف محلي وتسهيل إجراءات القدوم، وخدمات التيسير مثل التوظيف وتأسيس الأعمال واستقدام العمالة المنزلية والمقاولون.

وكذلك من خلال خدمات تنظيمية مثل الحجوزات وتنظيم الفعاليات، والعروض الحصرية المقدمة من شركات الطيران والمكاتب والسكن والمدارس، بالإضافة إلى خدمات مهنية مثل الاستشارات الضريبية والعلاقات الحكومية وفتح الحسابات المصرفية.

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