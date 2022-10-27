نفط وغاز
بوتين: ولي العهد السعودي يدعم التوازن في أسواق النفط
أكد سعي روسيا لتطوير العلاقات مع السعودية، مبدياً الدعم لانضمام المملكة لتجمع "بريكس"
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات له، اليوم الخميس، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يدعم التوازن في أسواق النفط، وإن الاستقرار مهم لأسواق الطاقة.
وأكد بوتين سعي روسيا لتطوير العلاقات مع السعودية، مبدياً الدعم لانضمام المملكة لتجمع "بريكس"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
مادة اعلانية
من ناحية أخرى، قال الرئيس الروسي إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيحضر قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل في إندونيسيا.
وأضاف أنه في حال عدم ذهابه إلى القمة المقرر عقدها يومي 15 و16 نوفمبر، سيرسل وفداً روسياً رفيع المستوى.
اقرأ أيضاً
-
إكسون موبيل وقطر للطاقة تسوقان الغاز المسال الأميركي بشكل منفصليُدشن مشروع جولدن باس في 2024 طاقة
-
توقعات بتجاوز قطاع الطاقة النظيفة تريليوني دولار بحلول 2030وكالة الطاقة الدولية: الاستثمار في الطاقة النظيفة سيظل بحاجة للوصول إلى أكثر من 4 تريليونات دولار بحلول 2030 طاقة
-
لمواجهة أزمة الطاقة.. مساعدة أوروبية بـ500 مليون يورو لدول البلقانمع ارتفاع الأسعار واقتراب حلول فصل الشتاء اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية