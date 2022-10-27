بوتين: ولي العهد السعودي يدعم التوازن في أسواق النفط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات له، اليوم الخميس، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يدعم التوازن في أسواق النفط، وإن الاستقرار مهم لأسواق الطاقة.

وأكد بوتين سعي روسيا لتطوير العلاقات مع السعودية، مبدياً الدعم لانضمام المملكة لتجمع "بريكس"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

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من ناحية أخرى، قال الرئيس الروسي إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيحضر قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل في إندونيسيا.

وأضاف أنه في حال عدم ذهابه إلى القمة المقرر عقدها يومي 15 و16 نوفمبر، سيرسل وفداً روسياً رفيع المستوى.