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رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين (أرشيفية من فرانس برس)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين (فرانس برس)
أزمة الطاقة

لمواجهة أزمة الطاقة.. مساعدة أوروبية بـ500 مليون يورو لدول البلقان

مع ارتفاع الأسعار واقتراب حلول فصل الشتاء

سكوبيي - فرانس برس
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، يوم الأربعاء، عن مساعدة مالية تبلغ 500 مليون يورو لدول البلقان الشرقية لمواجهة أزمة الطاقة، وذلك خلال زيارتها سكوبيي، أول محطة من جولة لها في المنطقة.

وأوضحت فون دير لايين، أن هذا المبلغ سيُخصّص إلى "المنطقة بأكملها لاستثمارات في ما هو ضروري للحصول على استقلاليّتنا" في مجال الطاقة.

وتحدثت أيضا عن استثمارات في البنى التحتية المتعلقة بالطاقة.

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ويأتي الإعلان في وقت تسجل أسعار الطاقة ارتفاعا على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا ومع اقتراب حلول فصل الشتاء.

وأشارت فون دير لايين إلى أن مقدونيا الشمالية يمكنها اعتبارا من يناير، الاعتماد على دعم لميزانيتها مقداره 80 مليون يورو.

ويُفترض أن يريح هذا الإعلان دول المنطقة، إذ إن مقدونيا الشمالية لا تنتج سوى ثلثي كمية الكهرباء التي تحتاج إليها سنويا.

من جانبه، قال رئيس الوزراء المقدوني الشمالي، ديميتار كوفاتشيفكسي، إن "الأزمة الاقتصادية والمرتبطة بالطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وحّدت أوروبا.. باتّحادنا فقط يمكننا مواجهة نقص الطاقة والطعام".

مقدونيا الشمالية ودول المنطقة مرشّحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهي على مستويات مختلفة من حيث المفاوضات.

وزيارة فون دير لايين الأربعاء لسكوبيي هي الثانية إلى مقدونيا الشمالية هذا العام، ففي يوليو، ألقت كلمة أمام النواب عشية بدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي رسميا.

ومن المقرر أن تزور فون دير لايين كوسوفو وصربيا ومونتينيغرو وألبانيا في إطار جولتها في المنطقة.

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