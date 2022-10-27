مصر تحصل على حزمة تمويل بينها قرض صندوق النقد بـ9 مليارات دولار

توصلت مصر لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح مدته 6 أشهر بقيمة 3 مليار دولار، بحسب مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، سيلين آلار.

وقال وزير المالية محمد معيط - في نفس المؤتمر - أن مصر ستحصل على تمويلات بقيمة 9 مليار دولار، تتضمن تمويلات من صندوق النقد الدولي وشركاء دوليين.

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وأضاف معيط أن قرض صندوق النقد سيكون بقيمة 3 مليارات دولار.

وأوضح أن التمويلات تتضمن مليار دولار من صندوق الاستدامة، ونحو 5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين.