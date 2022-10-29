اقتصاد
أكبر منتج للسكر في العالم يمدد قيود التصدير حتى أكتوبر 2023
وذلك لاحتواء ارتفاع الأسعار المحلية
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قالت الحكومة الهندية في بيان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن الهند، أكبر منتج للسكر في العالم، مددت القيود المفروضة على تصدير السكر لمدة عام حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكانت الهند قد فرضت في مايو/ أيار قيودا على الصادرات حتى نهاية هذا الشهر لاحتواء ارتفاع الأسعار المحلية بعد صادرات قياسية.
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ومن المتوقع أن تنتج الهند محصولا قياسيا من السكر هذا العام، مما قد يسمح لنيودلهي بالسماح بتصدير ما يصل إلى 8 ملايين طن، حسبما قالت الحكومة ومسؤولو الصناعة هذا الشهر.
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