أكبر منتج للسكر في العالم يمدد قيود التصدير حتى أكتوبر 2023

قالت الحكومة الهندية في بيان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن الهند، أكبر منتج للسكر في العالم، مددت القيود المفروضة على تصدير السكر لمدة عام حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وكانت الهند قد فرضت في مايو/ أيار قيودا على الصادرات حتى نهاية هذا الشهر لاحتواء ارتفاع الأسعار المحلية بعد صادرات قياسية.

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ومن المتوقع أن تنتج الهند محصولا قياسيا من السكر هذا العام، مما قد يسمح لنيودلهي بالسماح بتصدير ما يصل إلى 8 ملايين طن، حسبما قالت الحكومة ومسؤولو الصناعة هذا الشهر.