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ريشي سوناك
ريشي سوناك
اقتصاد بريطانيا

رئيس وزراء بريطانيا يعتزم تجميد المساعدات الخارجية لدعم الميزانية

لمدة عامين إضافيين

دبي - العربية.نت
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قالت صحيفة "تليغراف" نقلا عن مصادر، إن رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك يدرس تجميد ميزانية المساعدات الخارجية للبلاد عامين إضافيين.

وتم تحديد حجم إنفاق بريطانيا على المساعدات الخارجية بواقع 0.5% من الدخل القومي. وكانت الحكومة قد خفضت إنفاق مساعداتها الخارجية منذ عامين مع مواجهة المالية العامة ضربة قوية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال سوناك، الذي كان وزيرا للمالية في ذلك الوقت، العام الماضي، إن الإنفاق الخارجي لا بد أن يعود إلى 0.7% من الناتج الاقتصادي بحلول 2024-2025، وفق ما نقلته رويترز.

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ولكن تقرير تليغراف قال إن المسؤولين يفكرون في تمديد خفض الإنفاق على المساعدات الخارجية عامين آخرين إلى 2026-2027.

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