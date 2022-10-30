ارتفاع الدين العام في الأردن 3% إلى 41.7 مليار دولار خلال 8 أشهر

ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 3% إلى 29.6 مليار دينار (41.7 مليار دولار) مقارنة مع 28.7 مليار دينار في نهاية 2021.

وأظهرت الإحصاءات التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، اليوم الأحد، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية أغسطس/آب بلغ 14 مليار دينار، والدين الخارجي نحو 15.58 مليار دينار.

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وبهذا تصل نسبة الدين العام الأردني إلى 87.6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وأعلنت وزارة المالية مطلع العام الماضي عن تغيير منهجيتها في احتساب الدين العام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بحيث يتم استثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يتجاوز 7 مليارات دينار.

واعتمدت الحكومة مفهوم دين الحكومة العامة، والذي يعتبر الدين من صندوق استثمار أموال الضمان والبلديات والهيئات المستقلة دينا من مؤسسات تابعة للحكومة.