اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الدينار الأردني
الدينار الأردني
اقتصاد الأردن

ارتفاع الدين العام في الأردن 3% إلى 41.7 مليار دولار خلال 8 أشهر

نسبة الدين العام وصلت إلى 87.6% من الناتج المحلي الإجمالي

عمان - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 3% إلى 29.6 مليار دينار (41.7 مليار دولار) مقارنة مع 28.7 مليار دينار في نهاية 2021.

وأظهرت الإحصاءات التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، اليوم الأحد، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية أغسطس/آب بلغ 14 مليار دينار، والدين الخارجي نحو 15.58 مليار دينار.

وبهذا تصل نسبة الدين العام الأردني إلى 87.6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

في أول تداول بعد التعويم.. كيف يتحرك سعر الجنيه المصري مقابل الدولار؟ قصص اقتصادية الجنيه المصري في أول تداول بعد التعويم.. كيف يتحرك سعر الجنيه المصري مقابل الدولار؟

وأعلنت وزارة المالية مطلع العام الماضي عن تغيير منهجيتها في احتساب الدين العام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بحيث يتم استثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يتجاوز 7 مليارات دينار.

واعتمدت الحكومة مفهوم دين الحكومة العامة، والذي يعتبر الدين من صندوق استثمار أموال الضمان والبلديات والهيئات المستقلة دينا من مؤسسات تابعة للحكومة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل ينفذ نتنياهو تهديداته حال فوزه برئاسة الحكومة الإسرائيلية؟ هل ينفذ نتنياهو تهديداته حال فوزه برئاسة الحكومة الإسرائيلية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط