اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
داخل أحد مصانع السكر في الهند (رويترز)
داخل أحد مصانع السكر
اقتصاد مصر

مصر تتعاقد على شراء 150 ألف طن سكر

لتعزيز الاحتياطي ‏الاستراتيجي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة ‏الداخلية المصرية، عن تعاقدها لشراء 150 ألف طن سكر لتعزيز الاحتياطي ‏الاستراتيجي من السكر.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد، إن الكمية المتعاقد عليها منها ‏‏100 ألف طن سوف تصل في ديسمبر 2022، و50 ألف ‏طن أخرى سوف تصل في يناير 2023.‏

وزير التموين: احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي 5.1 شهر اقتصاد اقتصاد مصر وزير التموين: احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي 5.1 شهر

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر طرحت ممارسة لاستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ لحساب الشركة المصرية للسكر والصناعات التكاملية.

وقالت هيئة السلع التموينية إن الموردين يجب أن يقدموا العروض عند الاطلاع وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوما، وستختار الهيئة من بينهم.

وكان الموعد النهائي لتقديم العروض يوم 29 أكتوبر والتسليم في الفترة من 1-15 و/أو 16-31 ديسمبر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التحقيق في فاجعة الهالوين.. مقتل 153 بأسوأ حادث في تاريخ كوريا الجنوبية التحقيق في فاجعة الهالوين.. مقتل 153 بأسوأ حادث في تاريخ كوريا الجنوبية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط