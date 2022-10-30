مصر تتعاقد على شراء 150 ألف طن سكر

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة ‏الداخلية المصرية، عن تعاقدها لشراء 150 ألف طن سكر لتعزيز الاحتياطي ‏الاستراتيجي من السكر.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد، إن الكمية المتعاقد عليها منها ‏‏100 ألف طن سوف تصل في ديسمبر 2022، و50 ألف ‏طن أخرى سوف تصل في يناير 2023.‏

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كانت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر طرحت ممارسة لاستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ لحساب الشركة المصرية للسكر والصناعات التكاملية.

وقالت هيئة السلع التموينية إن الموردين يجب أن يقدموا العروض عند الاطلاع وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوما، وستختار الهيئة من بينهم.

وكان الموعد النهائي لتقديم العروض يوم 29 أكتوبر والتسليم في الفترة من 1-15 و/أو 16-31 ديسمبر.