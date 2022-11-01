لاغارد: المركزي الأوروبي سيواصل رفع الفائدة حتى لو زادت احتمالات الركود

قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إنه يتعين على البنك مواصلة رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، حتى لو زادت احتمالات حدوث ركود في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

وصرحت لاغارد في مقابلة مع موقع "دلفي" الإخباري من لاتفيا، نُشرت اليوم الثلاثاء، أن "مهمتنا هي استقرار الأسعار وعلينا تحقيق ذلك باستخدام كافة الأدوات المتاحة.. ونحن عازمون على القيام بكل ما هو ضروري لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف عند 2%".

مادة اعلانية

رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على مدار اجتماعاته الثلاثة الأخيرة. وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال إقدام البنك على سلسلة من التحركات الأخرى يمكن أن تقود لرفع الفائدة على الإيداع وهي حالياً عند 1.5%، لما يقرب من 3% في 2023.

وقالت لاغارد "الهدف واضح، ولم نصل إليه بعد"، دون أن تحدد الحد الذي يمكن أن يتوقف عنده رفع أسعار الفائدة. وأضافت: "سيكون لدينا المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في المستقبل".

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 10.7% في أكتوبر، ومن المتوقع أن يظل فوق مستهدف المركزي الأوروبي حتى 2024، مما يزيد من احتمالات أن تبدأ الشركات والأسر في تعديل إنفاقها.

وأضافت لاغارد: "كلما طالت فترة بقاء التضخم عند هذه المستويات المرتفعة، كلما زادت التداعيات في جميع قطاعات الاقتصاد".