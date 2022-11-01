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اقتصاد

"جي بي مورغان": دورة رفع معدلات الفائدة عالمياً تقترب من النهاية

مع تغيير لهجة البنك المركزي الأوروبي وتلاشي الضغوط المالية في المملكة المتحدة

دبي - العربية.نت
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قال بنك جي بي مورغان، إن دورة رفع معدلات الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية تقترب من نهايتها.

وأوضح البنك أن تغيير لهجة البنك المركزي الأوروبي وتلاشي الضغوط المالية في المملكة المتحدة وإبطاء وتيرة رفع الفائدة في كندا، كلها عوامل تعزز التفاؤل بأن دورة تشديد السياسة النقدية العالمية قد تنتهي بداية العام المقبل.

يأتي ذلك فيما توقع جي بي مورغان، أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن آخر رفع للفائدة الأميركية سيتم في الربع الأول من العام المقبل وسيكون بواقع 25 نقطة أساس.

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