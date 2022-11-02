واردات الطاقة تعمق العجز التجاري للمغرب.. ارتفع 53.3٪ في 9 أشهر

بلغ العجز التجاري المغربي 234.4 مليار درهم (نحو 21.4 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بزيادة 53.3٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء عن مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.

زادت الواردات بنسبة 43.8٪ إلى ما يقرب من 552.38 مليار درهم، وتحسنت الصادرات بنسبة 37.4٪ إلى 317.89 مليار درهم، بحسب المكتب الذي نشر اليوم مؤشراته الشهرية للتجارة الخارجية لشهر سبتمبر.

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أتت الزيادة في واردات المغرب من السلع في أعقاب زيادة مشتريات منتجات الطاقة (+62.82 مليار درهم)، والمنتجات شبه المصنعة (+43 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (+23.1 مليار درهم)، والمعدات (+17.65 مليار درهم)، والمنتجات الأولية (+13.66 مليار درهم)، والمنتجات الاستهلاكية النهائية (+7.8 مليار درهم).

وفي ما يتعلق بصادرات السلع، فقد شهدت زيادة لا سيما في الفوسفات ومشتقاته (+36.68 مليار درهم)، والسيارات (+20.1 مليار درهم)، والزراعة والأغذية الزراعية (+10.55 مليار درهم)، والمنسوجات والجلود (+7 مليارات درهم)، والملاحة الجوية (+5.6 مليار درهم)، والإلكترونيات والكهرباء (+3.38 مليار درهم).