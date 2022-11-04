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تراجع أسعار الغذاء العالمي في أكتوبر بخلاف الحبوب

في سابع انخفاض شهري على التوالي

روما - رويترز
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تراجع مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة، قليلا في أكتوبر، في سابع انخفاض شهري على التوالي وبهبوط بلغ 14.9% عن أعلى مستوى على الإطلاق سجله في مارس.

وقالت "فاو"، اليوم الجمعة، إن مؤشرها، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم، بلغ في المتوسط 135.9 نقطة الشهر الماضي مقابل مستوى معدل إلى 136 نقطة في سبتمبر. وكان رقم سبتمبر في السابق 136.3 نقطة.

هبط المؤشر من مستوى قياسي بلغ 159.7 في مارس، لكنه ظل أعلى بنسبة 2% عن مستواه قبل عام.

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وبينما شهدت الأسعار بشكل عام انخفاضاً، ارتفع مؤشر الحبوب 3% مع صعود القمح 3.2%، بما يعكس بالأساس الغموض المحيط بالصادرات من أوكرانيا ومراجعة بالخفض أيضاً للإمدادات من الولايات المتحدة. وارتفعت أسعار الأرز العالمية 1%.

على النقيض من ذلك، تراجع مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية 1.6% في أكتوبر، وتراجع بما يقرب من 20% عن مستواه قبل عام.

وهبطت أسعار منتجات الألبان 1.7%، واللحوم 1.4%، والسكر 0.6%.

وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب، خفضت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في العام 2022 إلى 2.764 مليار طن من 2.768 مليار في السابق. وهذا يقل بنسبة 1.8% عن تقديرات الإنتاج في 2021.

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