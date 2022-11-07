غولدمان ساكس: اقتصاد الصين ما زال "على بعد أشهر" من إزالة القيود

انتعشت الأسهم في هونغ كونغ والصين في نهاية أسبوع متقلب، مدفوعة بتكهنات بأن بكين قد تخفف قريبًا سياسة "صفر كوفيد"، غير أن الاقتصاديين في غولدمان ساكس يرون أن الصين لا تزال "على بعد أشهر" من إعادة فتح اقتصادها.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، كرر مسؤولو الصحة الصينيون موقف الحكومة المتمثل في التمسك بسياستها المتمثلة في عدم التسامح مطلقًا مع كوفيد، حتى بعدما بدأ معظم العالم في رفع القيود.

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لم يوقف ذلك التفاؤل المستمر في أسواق الصين الكبرى، وارتفع مؤشر Hang Seng Tech بما يتجاوز 5٪ لفترة وجيزة في التعاملات الآسيوية الصباحية اليوم الاثنين.

قال الاقتصاديون في بنك غولدمان ساكس بقيادة هوي شان في مذكرة يوم الأحد: "لا تزال إعادة الفتح الفعلية على بعد أشهر حيث تظل معدلات التطعيم لكبار السن منخفضة، ومعدلات الحالات المميتة تبدو مرتفعة بين أولئك الذين لم يتلقوا التطعيم بناءً على البيانات الرسمية لهونغ كونغ"، وفق ما نقلته شبكة CNBC.

ويتمسك غولدمان برأيه حول إمكانية إعادة فتح اقتصاد الصين في الربع الثاني من العام 2023.

قال الاقتصاديون في بنك الاستثمار الأميركي، إنه عندما يحين ذلك الوقت، سيشكل الأمر أخبارًا جيدة لسوق الأسهم.

وقالت مذكرة منفصلة لخبراء اقتصاديين من بينهم كينجر لاو: "نحن نقدر أن إعادة الفتح بالكامل يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع بنسبة 20٪ للأسهم الصينية بناءً على تحليلات الحساسية التجريبية والتاريخية".

وجاء في المذكرة: "أسواق الأسهم عادة ما تتفاعل بشكل إيجابي مع تخفيف السياسة المحلية أكثر من إعادة الانفتاح الدولي، مع تفوق أداء القطاعات الدورية المحلية والمستهلكين".

أضاف محللو غولدمان أن الحكومة الصينية من المرجح أن تتمسك بسياستها الخاصة بكبح كوفيد "حتى يتم الانتهاء من جميع الاستعدادات الطبية اللازمة".

تظهر أحدث إحصائيات حكومة هونغ كونغ أن 60.81٪ فقط من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا فما فوق، قد تلقوا الجرعات الثلاث.

وقالت مذكرة غولدمان ساكس، إن "إعادة فتح آمنة ومنظمة أمر صعب للغاية في الوقت الحالي".