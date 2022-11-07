مؤسسة غيتس تتعهد بـ1.4 مليار دولار لمشروعات بأفريقيا وآسيا
التمويل سيساعد صغار المزارعين على التكيف مع تغير المناخ
تعهدت مؤسسة بيل وميليندا غيتس بتقديم 1.4 مليار دولار لدعم المشاريع الزراعية في جميع أنحاء إفريقيا وجنوب آسيا، ومساعدة صغار المزارعين على التكيف مع تغير المناخ.
أعلن الرئيس التنفيذي للمؤسسة، مارك سوزمان، التعهد اليوم الاثنين، قائلا إنه جاء استجابة لدعوات من القادة الأفارقة لزيادة التمويل من أجل التكيف مع المناخ.
ستوسع بعض الأموال من المبادرات التي يديرها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الذي يدعم المزارعات، اللاتي وصفتهن ميليندا فرينش غيتس في بيان بأنهن "العمود الفقري" لنظم الغذاء الأفريقية. ستذهب الأموال أيضا إلى مؤسسات البحوث الزراعية الكبرى، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.
المؤسسة لديها هبة هي الأكبر بين كل المؤسسات الخيرية. وقد دعمت البحوث الزراعية ونظم المعلومات وتجربة أنواع جديدة من البذور والثروة الحيوانية في أفريقيا منذ عام 2006 على الأقل.
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