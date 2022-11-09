اقتصاد تونس
تونس تستورد 250 ألف طن قمحا من فرنسا في موسم 2022-2023
تونس لم تستورد القمح من فرنسا الموسم الماضي بسبب انخفاض الإنتاج
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قال يان ليبو، رئيس منطقة المغرب العربي في الجمعية الفرنسية للحبوب "إنترسريال"، اليوم الأربعاء، إن من المتوقع أن تصل واردات تونس من القمح الفرنسي إلى 250 ألف طن في موسم 2022-2023.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن ليبو قوله إن تونس لم تستورد القمح من فرنسا الموسم الماضي بسبب انخفاض الإنتاج.
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قال المرصد الزراعي الحكومي، الشهر الماضي، إن واردات تونس من الحبوب في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 قفزت 45.5% إلى 3.559 مليار دينار (مليار دولار).
وأضاف أن متوسط سعر استيراد القمح اللين ارتفع 61% بسبب الحرب في أوكرانيا.
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