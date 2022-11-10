عجز الميزان التجاري التونسي يرتفع 60٪ إلى مستوى قياسي

قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم الخميس، إن عجز الميزان التجاري زاد بنسبة 60% في الأشهر العشرة الأولى من العام 2022 مقارنة بالعام السابق، إلى مستوى قياسي بلغ 21.322 مليار دينار (6.63 مليار دولار).

وأظهرت أرقام المعهد الوطني للإحصاء، وهو جهة حكومية، أن العجز التجاري بلغ 13.31 مليار دينار في نفس الفترة من 2021.

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والعجز أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه تونس في وقت تكافح فيه أزمة اقتصادية.