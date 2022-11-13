اقتصاد تونس
الاتحاد الأوروبي يمنح تونس 100 مليون يورو دعما لميزانيتها
لتخفيف آثار جائحة كوفيد-19 وعودة النشاط الاقتصادي
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قالت وكالة الأنباء التونسية يوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي سيمنح تونس 100 مليون يورو دعما لميزانيتها، وذلك لتخفيف آثار جائحة كوفيد-19 وعودة النشاط الاقتصادي.
وأضافت الوكالة نقلا عن وزارة الاقتصاد أن الاتفاقية ستُوقع يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني.
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