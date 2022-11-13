الاتحاد الأوروبي يمنح تونس 100 مليون يورو دعما لميزانيتها

قالت وكالة الأنباء التونسية يوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي سيمنح تونس 100 مليون يورو دعما لميزانيتها، وذلك لتخفيف آثار جائحة كوفيد-19 وعودة النشاط الاقتصادي.

وأضافت الوكالة نقلا عن وزارة الاقتصاد أن الاتفاقية ستُوقع يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني.

